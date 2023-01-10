اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات النقل ويشدد على إجراءات الوقاية.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:52 م
مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات النقل ويشدد على إجراءات الوقاية.. صور مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال تفقد الامتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022 ، بمدرسة الزاوية الحمراء الابتدائية بنات، بحضور جمال عبد الحكيم مدير عام الإدارة، وعزه صالح مديرة المدرسة.
 
وتابع "موسى" لجان الصف السادس الإبتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الرياضة والعلوم، وأثنى على هدوء وانتظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما سأل الطلاب عن امتحان مادة العلوم وأبدى الطلاب ارتياحهم.
 
وتفقد مدير المديرية، مدرسة طلائع المستقبل الرسمية بحضور حنان إمبابة مديرة المدرسة، وتفقد لجان الصف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادى، واطمئن على مستوى الورقة الامتحانية، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
 
وفى السياق، اجتمعت زينب عبد الفتاح ، وكيل المديرية لشئون الإدارات وعايدة أيوب مدير إدارة المتابعة بالمديرية مع أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، حيث تم مناقشة آليات العمل استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2022/2023
 
وأوصى الاجتماع بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، والتواجد بالمطبعة السرية فى وقت باكر، وتواجد أعضاء المتابعة المكلفين بالعمل بالمطبعة لمتابعة أعمال الامتحانات، والتأكيد على أن تتم العملية الامتحانية بطريقة أمنة وسليمة وفقا للقواعد المنظمة لتوزيعها على الإدارات التعليمية.
 
كما تم إعداد تقرير يومى عن الزيارات، والهدف ليس رصد السلبيات وإنما العمل على إيجاد حلول لها وذلك أثناء تواجد المتابعين ورفع تقرير يومى وتسليمه لمدير إدارة المتابعة بالمديرية. 
 
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