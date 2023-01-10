انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. صور

كتب محمود طه حسين

انتظمت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمحافظات المختلفة مع ارتفاع حضور الطلاب، وتابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة انتظام سير أعمال الامتحانات، بمدرسة الزاوية الحمراء الابتدائية بنات للصف السادس الابتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الرياضيات والعلوم موجها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمئن على مستوى الورقة الإمتحانية، كما شدد على توفير الهدوء والراحة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات صفوف النقل تتم لليوم الثاني على التوالي دون مشكلات وتشمل الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، على أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية من 14 يناير الجارى.

وأكدت الوزارة، أن امتحانات صفوف النقل تتم وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث جاءت الأسئلة من بنوك الأسئلة ومختلفة من مدرسة لأخرى، مؤكدة أن الإجابة كانت فى نفس كراسة الأسئلة حيث كانت الأسئلة عبارة عن أكمل النقاط واختر الإجابة الصحيحة " اختيار من متعدد وأيضا صح وخطأ وكتابة بعض السطور أسفل سؤال التعبير وأيضا احتوت كراسة الأسئلة على 8 أسئلة مقسمة إلى جزئيات.

وأوضحت الوزارة، إن الأسئلة شملت منهج الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق معادلة" مجموع درجات الفصل الدراسى الأول و مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أن حضور الامتحانات فى الفصل الدراسي الأول مهمة وضرورة لتحديد حالة الطالب نجاح أم راسب ويحتاج إلى امتحان دور ثان بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرى المديريات التعليمية تابعوا سير أعمال الامتحانات، حيث تفقد الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التعليم بالوادى الجديد، للأطمئنان على حسن العمل كما تأكد من التلاميذ داخل اللجان على وضوح الورقة الامتحانية كما طالبهم بالتأنى فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات، كنا شدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة التى تساعد فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن اى توتر .