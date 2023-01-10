عندك نزلة برد وفاقد حاسة الشم؟.. أغذية يقويها أبرزها الثوم

كتبت فاطمة ياسر

الثوم عند إصابتك بنزلات البرد الشديدة، فقد تتعرض للإصابة والتعرض لفقدان حاسة الشم، ويرجع السبب لهذا الأمر إلى تهيج الأغشية المخاطية، وانسداد مجرى التنفس، وأيضًا سوء التغذية، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية حاسة الشم، ومنها: يعد أحد العلاجات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تعمل علي رفع درجات كفائه حاسة الشم، ويجب أن تعلم أن الثوم يحتوي علي نسبة عالية من المضاد للفيروسات، كما أنه يحتوي على خصائص تعمل على تهدئة التورم والالتهاب حول ممر الأنف، ما يسهل عملية التنفس، ويساعد في تقوية حاسة الشم. الفلفل الحار يعمل على تقوية حاسة الشم، أو استعادتها في حالة فقدانها، وتكمن فوائد الفلفل الحار في ذلك الشأن في المكون القوي الذي يحتوي عليه كـ "الكابسيسين"، و يعمل على تنظيف الأنف المسدود، ويحسن أداء الحاسة الشم، كما أنه مفيد للغاية في التخلص من نزلات البرد. يعمل على تقوية حاسة الشم، أو استعادتها في حالة فقدانها، وتكمن فوائد الفلفل الحار في ذلك الشأن في المكون القوي الذي يحتوي عليه كـ "الكابسيسين"، و يعمل على تنظيف الأنف المسدود، ويحسن أداء الحاسة الشم، كما أنه مفيد للغاية في التخلص من نزلات البرد.

الليمون

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين سي، كما أنه يحتوي علي خصائص المضادة للميكروبات، ويعمل على محاربة العدوى التي قد تتسبب في انسداد الأنف، وتقوية حاسة الشم، من خلال رائحته القوية، واحتوائه على بعض المركبات الكيميائية الفعالة.