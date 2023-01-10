ضخ 40 طن أرز أبيض فاخر درجة أولى بالأسواق والشوادر فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

واصلت مديرية التموين بدمياط جهودها برئاسة المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، توفير الأرز للمواطنين والمحلات العامة والأسواق وشوادر أهلا رمضان بكل من مدينة دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر وفارسكور، حيث تم توفير كمية قدرها 42.4 طن أرز أبيض فاخر درجة اولى للبيع للمستهلك بالسعر الرسمى بحد أقصى 15جنيه للكيلو فى 3أيام بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد المحاسب علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط على إستمرار جهود تكثيف الرقابة التموينية على كافة السلع الأساسية بالأسواق والمحلات العامة لمحاربة جشع البعض ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحجب السلع عن الأسواق والاستغلال.

وتم ضبط عدد 320 محضر تموينى متنوع لمخالفة القوانين والقرارات التموينية لمخالفة البيع بأزيد من السعر الرسمى لسلعة ( الأرز والسكر والسجائر ) وعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل و لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ولادارة مخبز طباقى بدون ترخييص ،كما تم تحرير عدد 553 محضر عدم توريد ضد الممتنعين عن توريد الأرز الشعير إلى الشون والمضارب المعتمدة.

وأهابت مديرية التموين بالمزارعين سرعة استيفاء معدل التوريد ( طن عن كل فدان ) قبل انتهاء المهلة المحددة في 15/1/2023 لعدم التعرض للمحاكمة الجنائية طبقا لقانون حماية المستهلك.

كما شنت مديرية التموين بدمياط حملة موسعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ لضبط الأسواق ومنع الجشع والاستغلال، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 35 كجم مصنعات لحوم "عجينة حواوشى، دهن حيوانى ولحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم، تم التحفظ عليها على ذمة المحضر الخاص والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحوها.

من ناحية أخرى تم ضبط عدد 45 محضرا بالمحلات العامة لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور وبيع سلعة السكر بأزيد من السعر المقرر ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بدمياط بتحرير عدد 530 محضر عدم توريد الأرز الشعير للشؤون الحكومية ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد حتى تاريخه.