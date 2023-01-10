رئيس المصرية للاتصالات: لدينا 12مليون عميل بخدمات المحمول.. و11مليونا بالتليفون الأرضى

كتبت هبة السيد

أعلن المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، عن ارتفاع أعداد المشتركين بشبكة we إلى 12 مليون عميل محمول، وما يقرب من 9 ملايين مشترك بخدمات الإنترنت الثابت، وتخطى مشتركي خدمات التليفون الثابت 11 مليون عميل، كما أعلن نجاح الشركة في الانتهاء من ربط 20 ألف مبنى حكومي من إجمالي 33 ألف مبنى مستهدف، بهدف تيسير تقديم تطبيقات الخدمات الحكومية، مثل تطبيقات خدمات وزارات: العدل مثل تقديم خدمات إجراءات التقاضي، والمحاكم، والزراعة، وهناك خدمات أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة.

قال "حامد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، إن الشركة تستهدف تحقيق طفرة في أعداد العملاء خلال الفترة المقبلة، لافتًا في هذا الصدد إلى الطفرة التي حققتها الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية، مثل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما ساعد في تقديم الخدمات لما يقرب من 3 ملايين عميل، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم خدمات لطلبة الثانوية العامة لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد.

وسبق أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن بدء توفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين داخل بعض فروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وسيبدأ تقديم الخدمات من خلال تسعة فروع في الوقت الحالي مع العمل على التوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى تباعًا، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات WE لتقديم قيمة مضافة لعملائها، والمساهمة في إحداث طفرة تنموية في مشروعات التحول الرقمي، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.