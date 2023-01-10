اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:13 م
أكرم القصاص
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"تموين بورسعيد" تضبط طن خل منتهى الصلاحية فى العرب والزهور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 06:18 م
"تموين بورسعيد" تضبط طن خل منتهى الصلاحية فى العرب والزهور جانب من المضبوطات خلال الحملة التموينيه ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة لمتابعة الأسواق للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية وغيرها من المنتجات التى تباع بالمحلات التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت عن ضبط محلين بدائرتى العرب والزهور بهما طن من "الخل"، حيث قاما أصحابهما بالتلاعب بتواريخ الصلاحية وقاما بوضع ملصقات لمد فترة الصلاحية المنتهية بغرض الغش والخداع والتدليس ما يسبب أمراض خطيرة للمستهلكين نتيجة انتهاء الصلاحية بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
 
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم و التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية  للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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