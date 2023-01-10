تعرف على أعياد الكنيسة خلال شهر يناير 2023

كتب: محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في يوم 7 يناير من كل عام احتفالا بميلاد السيد المسيح، وذلك بعد احتفالات الكنائس الغربية والتي تحتفل يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل الكنيسة أيضا بالعديد من الأعياد الأخرى خلال شهر يناير وياتى أبرزها الآتى:

عيد الميلاد المجيد

يصوم الأقباط صوم الميلاد لمدة 43 يوما، وينتهي في يوم 7 يناير الموافق عيد الميلاد المجيد.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس بميلاد السيد المسيح، يوم 7 يناير من كل عام ، بينما يحتفل الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر.

عيد الختان المجيد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الختان المجيد، يوم 14 يناير من كل عام، حيث يعد من الأعياد السيّدية الصغرى.

عيد الغطاس المجيد

يطلق على عيد الغطاس - الذى يحتفل به الأقباط يوم 19 يناير من كل عام، العديد من المسميات منها: عيد الظهور الإلهى، عيد الدنح، عيد العماد، كما يتمثل الغطاس فى عصرنا الحالى بالمعمودية، حيث يتم تغطيس الطفل بالماء بعد أن يتجاوز الأربعين يوما من ولادته، ومن المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس قداس عيد الغطاس بالكنائس للاحتفال بالعيد.

عيد عرس قانا

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 22 يناير، وفقا للسنكسار، بأحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وهو عيد عرس قانا الجليل، الذى تمَّت فيه الآية الأولى التي صنعها السيد المسيح وأظهر بها قدرته على كل شىء، وبسببها آمن به تلاميذه.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير الماضى، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء وقيادات ورجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.