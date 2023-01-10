وقال ليندر كينج- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية شكلت فريقا للتفاوض، لكن الحوثيين رفضوا الجلوس معه، لافتا إلى أن العملية السياسية الجامعة هي خطوة أولى أساسية لتحقيق السلام.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت الحوثيين، في وقت سابق، إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرة إلى أن مبعوثها الخاص بدأ جولة جديدة لدعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها.

وأضافت أن "وقف إطلاق النار الدائم في اليمن، والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية، يعد السبيل الوحيد للمضي قدماً، لإنهاء الصراع وحل الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن".

