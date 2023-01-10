اليوم السابع
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الكهرباء: صيانة جميع المهمات قبل بدء فصل الشتاء وراء استقرار الشبكة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:22 م
الكهرباء: صيانة جميع المهمات قبل بدء فصل الشتاء وراء استقرار الشبكة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن خطة الصيانة الدورية التى تنفذها الشركة القابضة لكهرباء وشركاتها التابعة لجميع مهمات الشبكة الكهربائية قبل بدء فصل الشتاء وراء استقرار التغذية الكهربائية لجميع المواطنين خلال سقوط اﻷمطار والسيول الغزيرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء الـ 9 وجميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية.

 

وأضاف حمزة أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.

 

وشدد حمزة أنه تم الانتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء وتنظيف خطوط النقل، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع .

 

وقال حمزة إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية للمحافظة على أبراج الضغط العالى وعدم وقوع أى أعطال بها، موكدًا أن الشبكة القومية للكهرباء موحدة وهو ما يساعد على عمل مناورات فى جميع أنحاء الجمهورية لتوصيل التيار الكهربائى للمواطنين.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

أيمن حمزة



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