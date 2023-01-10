اليوم السابع
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القبض على تاجر مواد مخدرة متهم بحيازة "حشيش" فى إمبابة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:08 م
القبض على تاجر مواد مخدرة متهم بحيازة "حشيش" فى إمبابة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته من قطع الحشيش المخدر، بمنطقة إمبابة، وضبط بحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة ترويج المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة فى إمبابة.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع، معدة للبيع، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

 

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه، والنقود من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


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