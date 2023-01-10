السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ا." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأفيون كما عاقبته بالحبس 3 شهور لإحرازه سلاح أبيض بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والافيون وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون وقطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الثلاثاء المتهم "ز.ش.ر" بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم عن قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزته المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.