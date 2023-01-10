السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "ز.ش.ر" بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم بتنقيب المتهم عن الآثار وبحوزته المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ر" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع.ا"، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه، فترصد للمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.