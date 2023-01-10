اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:12 م
أكرم القصاص
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إقبال شبابى على أكبر مكتبة عائمة فى العالم بميناء بورسعيد السياحى.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 06:28 م
إقبال شبابى على أكبر مكتبة عائمة فى العالم بميناء بورسعيد السياحى.. صور أكبر مكتبة عائمة في العالم
بورسعيد - محمد عزام تصوير - ماهر إسكندر

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أقبلت قطاعات عديدة من الشباب، اليوم الثلاثاء، على أكبر مكتبة عائمة علي مستوي العالم والتي ترسو في ميناء بورسعيد السياحي. 
 
وشهدت السفينة "لوجوس هوب"، إقبالا من الشباب والفتيات بالأعمار السنية الشبابية، وذلك خلال الساعات المسائية من ظهر اليوم.
 
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الإقبال على السفينة من الشباب وكبار السن والأطفال خلال تواجدهم بالمكتبة العائمة التى استقبلتها محافظة بورسعيد خلال الأسبوع الماضى، وبدأت فى استقبال الوفود من يوم 5 يناير. 
 
 
وأشاد زوار السفينة بالمكتبة العائمة وما تحتويه من كتب فى كل المجالات، مؤكدين أنها تجربة ثقافية رائعة، بالإضافة إلى أنها ترفيهية أيضاَ لالتقاط الصور التذكارية مع هذه السفينة التي لم تزر بورسعيد منذ 12 عاما. 
 
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب»  بميناء بورسعيد السياحى إلى 32 ألف زائر حتى الآن باستثناء الأطفال وكبار السن، مؤكداً أن  الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف. 
 
وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين، مشيراً إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد. 
 
 
وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتاً لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات  القادمة من المحافظات الأخرى. 
 
وبدأت سفينة logos hope  في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر فى استقبال الزائرين  لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة. 
 
الفتيات في ميناء بورسعيد السياحي
الفتيات في ميناء بورسعيد السياحي

تفقد محتويات المكتبة
تفقد محتويات المكتبة

أطفال وشباب في المكتبة
أطفال وشباب في المكتبة

أطفال وعائلات داخل المكتبة
أطفال وعائلات داخل المكتبة

التردد من الفتيات على المكتبة
التردد من الفتيات على المكتبة

تردد من الشباب على المكتبة
تردد من الشباب على المكتبة

الأطفال يتصفحون الكتب
الأطفال يتصفحون الكتب

إقبال على مكتبة لوجوس هوب
إقبال على مكتبة لوجوس هوب

الفتيات في المكتبة العائمة
الفتيات في المكتبة العائمة

التصفح داخل المكتبة
التصفح داخل المكتبة

تصفح الكتب في المكتبة
تصفح الكتب في المكتبة

زحام على المكتبة ببورسعيد
زحام على المكتبة ببورسعيد

العاذلات داخل المكتبة
العاذلات داخل المكتبة

أكبر مكتبة عائمة في العالم
أكبر مكتبة عائمة في العالم
 

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