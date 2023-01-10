إقبال شبابى على أكبر مكتبة عائمة فى العالم بميناء بورسعيد السياحى.. صور

بورسعيد - محمد عزام تصوير - ماهر إسكندر

وشهدت السفينة "لوجوس هوب"، إقبالا من الشباب والفتيات بالأعمار السنية الشبابية، وذلك خلال الساعات المسائية من ظهر اليوم.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الإقبال على السفينة من الشباب وكبار السن والأطفال خلال تواجدهم بالمكتبة العائمة التى استقبلتها محافظة بورسعيد خلال الأسبوع الماضى، وبدأت فى استقبال الوفود من يوم 5 يناير.

وأشاد زوار السفينة بالمكتبة العائمة وما تحتويه من كتب فى كل المجالات، مؤكدين أنها تجربة ثقافية رائعة، بالإضافة إلى أنها ترفيهية أيضاَ لالتقاط الصور التذكارية مع هذه السفينة التي لم تزر بورسعيد منذ 12 عاما.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى إلى 32 ألف زائر حتى الآن باستثناء الأطفال وكبار السن، مؤكداً أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين، مشيراً إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد.

وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتاً لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر فى استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.