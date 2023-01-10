أول تقرير يصدر فى عام 2023 يرصد أكبر 5 دول عربية امتلاكا للذهب

وكالات

واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.

ويوضح الجدول التالي، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، ترتيبها عربيا وعلى المستوى العالمي وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا والـ 18 عالميا ومصر في المرتبة الخامسة عربيا والـ 33 عالميا





وحسب موقع روسيا اليوم، عالميا أظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. وفيما يلي قائمة بأكبر دول العالم امتلاكا للمعدن الأصفر: