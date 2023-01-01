ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( ANNA-S ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19485 طن تشمل : 9045 طن يوريا و 3840 طن مولاس و 3350 طن رمل و 3250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47264 طن تشمل : 8274 طن قمح و 2855 طن حديد و 8844 طن خردة و 5931 طن سكر و 966 طن خشب زان و 1928 طن عدس و 502 طن كتان و 5216 طن فول و 574 طن أبلاكاش و 5354 طن صويا و 1100 طن مولاس و 5720 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1955 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1160 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74809 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 77366 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2498 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4238 شاحنة .

كما تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس، مدير عام جمارك الصادر بدمياط، من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.