ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال اليوم 10 سفن متنوعة، بينما غادر عدد 13 سفينة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48368 طن تشمل: 22891 طن يوريا و3650 طن مولاس و 196 طن بصل و 21631 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32857 طن تشمل : 15500 طن قمح و 1100 طن عدس و 4975 طن أبلاكاش و 680 طن خشب زان و 2000 طن سكر و 3896 طن حديد و 3220 طن زيت طعام و 1462 طن صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 16 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 998 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77344 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 77949 طنًا.

كما غادر قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2925 شاحنة.

وتشهد ميناء دمياط هذه الأثناء مشروعات تنموية عملاقة، في إطار خطة الدولة لتطوير العمل والخدمات داخل الميناء، وذلك بغرض تحويل الموانئ المصرية مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، وجاء أبرز تلك المشروعات انشاء مشروع "تحيا مصر 1" والذي يتم الآن داخل الميناء، فضلا عن تطوير بعض أرصفة الميناء لاستقبال وجذب كبري الخطوط الملاحية حول العالم.

وكان رئيس هيئة ميناء دمياط قد التقي بممثلي مصلحة الجمارك لبحث سبل تعزيز العمل بين الهيئة والجمارك لضمان تقديم خدمات بمستوى جيد لعملاء الهيئة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشهدها مصر حاليا.