كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ.. والزعيم "كيم" يدعو إلى زيادة "النووي"

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أجرت اللجنة الاقتصادية الثانية في جمهورية كوريا الشمالية اختبارات على مدار اليوم وأمس لإطلاق قاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية لفحص أدائها.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القذائف الثلاثة التي تم إطلاقها أمس، أصابت بدقة جزيرة مستهدفة في البحر الشرقي لكوريا، مما يدل على أدائها القتالي.

وأضافت الوكالة أنه في فجر اليوم، أطلقت وحدة مدفعية في المنطقة الغربية من الجيش الشعبي الكوري قذيفة واحدة باتجاه البحر الشرقي لكوريا.

في السيق ذاته، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأحد إلى "زيادة هائلة" في الترسانة النووية لبلاده، مما يبرز الحاجة إلى إنتاج أسلحة نووية تكتيكية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى تطوير نظام صواريخ باليستية جديد عابر للقارات .