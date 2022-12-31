اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سول تكشف تفاصيل إطلاق بيونجيانج صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:15 ص
سول تكشف تفاصيل إطلاق بيونجيانج صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي زعيم كوريا والصواريخ
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي، وذلك بعد يوم واحد من إجراء كوريا الجنوبية اختبار لمركبة فضائية محلية تعمل بالوقود الصلب.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها رصدت إطلاق الصواريخ من مدينة تشاونجهوا، جنوب العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج، وحلقت الصواريخ لمسافة 350 كيلومترا قبل سقوطها في البحر.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

ولم تكشف هيئة الأركان عن المزيد من التفاصيل بشأن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلات مفصلة حول تفاصيل الصواريخ.

وأدانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، ووصفت هذا الفعل بأنه انتهاك كبير يضر بعملية السلام والاستقرار، وذلك ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة - في بيان للصحفيين - "ندينهم بشدة وندعو إلى وقف فوري، سيحافظ جيشنا على وضع الاستعداد القوي والذي يعتمد على قدرات الرد بصورة كبيرة على الانتهاكات الكورية الشمالية".

وأجرت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، بنجاح اختبار مركبة الإطلاق الفضائية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

 


سول

بيونجيانج

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

صواريخ كوريا

زعيم كوريا والصواريخ



الموضوعات المتعلقة

اليابان تحذر من احتمالية إطلاق صاروخ ثانٍ من كوريا الشمالية

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:00 ص

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا حول صواريخ كوريا الشمالية وأزمة تايوان

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:34 م

سول تعلق الرحلات الجوية المدنية عقب عبور طائرات كوريا شمالية مسيرة الحدود

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:12 ص

العالم هذا الصباح.. بايدن يوقع ميزانية دفاع تتضمن 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.. المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووى.. روسيا تعلن قرب تحقيق "هدف مهم" فى عمليتها العسكرية بأوكرانيا

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة