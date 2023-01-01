تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي ل هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 574 شاحنة و 22 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 433 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 141 شاحنة، و11 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 175 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة ، كما استقبل ميناء السويس السفينة TASSE KOSAN وعلي متنها 3200 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1535 راكب بموانيها .