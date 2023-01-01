اليوم السابع
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 01 يناير 2023 11:46 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 574  شاحنة و 22 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 433 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 141 شاحنة، و11 سيارة  . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس،  كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 175 شاحنة بميناء نويبع
 
ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة ، كما استقبل ميناء السويس السفينة TASSE KOSAN وعلي متنها 3200 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1535 راكب بموانيها .
 
 

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