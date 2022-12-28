تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و687 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و284 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و403 شاحنات و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى الحرية1، الحرية 2، دليلة وبوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء بالأمس 4 سفن وهى الحرية1، الحرية 2 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما غادرت ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ،آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 849 راكب بموانيها.