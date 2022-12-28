اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:17 م
أكرم القصاص
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و687 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:50 م
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و687 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و687 شاحنة و29 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و284 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و403 شاحنات و18 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى الحرية1، الحرية 2، دليلة وبوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء بالأمس 4 سفن وهى الحرية1، الحرية 2 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس.
 
كما غادرت ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ،آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 849 راكب بموانيها.

 


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