الإسكندرانية يستقبلون العام الجديد على الكورنيش بالألعاب النارية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش الإسكندرية احتفال المواطنين بالعام الجديد ، بإطلاق الألعاب النارية على طريق الكورنيش والأغاني فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ،وذلك بعدد من المناطق المختلفة بالمحافظة .

كانت مقاهي وكافتريات الإسكندرية تزينت ،للاحتفال برأس السنة الميلادية لاستقبال روداها مساء اليوم، لقضاء سهرة مميزة ، سواء مع الأقارب أو الأصدقاء في آخر أيام السنة .

حيث شهدت محلات التسالي بمحافظة الإسكندرية ، إقبال كبير من قبل المواطنين لشراء المحمصات من اللب والسوداني ، ويخطط المواطنون بالإسكندرية ، لقضاء سهرة رأس السنة الميلادية و احتفالا بالعام الجديد مع أسرهم أو الاصدقاء وتكون في المنزل أو في الكافيهات .

ومن جانبة اصدر اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الاسكندرية ،إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

علي صعيد آخر شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس، بعد يوم من الأمطار الغزيرة فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية سماء صافية وانقشاع السحب مع سطوع ملحوظ للشمس فى ليلة رأس السنة، استقبالا للعام الجديد 2023، هى فرصة جيدة للمحتفلين بالعام الجديد لقضاء ليلة سعيدة دافئة بالإسكندرية ، و سجلت المحافظة اليوم 20 درجة فى العجمى و 14 درجة فى الصغرى.

يأتى ذلك بالرغم من التوقعات بهطول أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا، إلا أن السماء كان لها رأى آخر احتفالا بالعام الجديد .