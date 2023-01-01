"مصر تحتفل" احتفالات بجميع المحافظات لاستقبال العام الجديد.. فيديو وصور

كتب- محمود شاكر

شهدت محافظات مصر قبل قليل احتفالات كرنفالية متنوعة، احتفالا بالعام الجديد ، والتى تنوعت من محافظة إلى أخرى .

ففى مدينة أسوان وكافة مدن المحافظة، والتى شهدت أجواء احتفالية فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير، وتم إطلاق الألعاب والأسهم النارية إيذاناً بحلول عام 2023 فى ظل تركيب أشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألاة باللون الذهبى بالشوارع والميادين الرئيسية بمشاركة واسعة من فرقتى توشكى للفنون التلقائية ، وكورال أطفال قصر ثقافة العقاد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان والمخرج هشام عطوة ، وبإشراف من نجوى أحمد مدير ثقافة أسوان.

وتفاعل المواطنون وأفواج الزائرين والسائحين، مع الاحتفالات، والذين حرصوا على زيارة جوهرة النيل الساحرة للإحتفال بأعياد ليلة رأس السنة وسط حالة الأمن والأمان والإستقرار السائدة للإستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.

وحرصت جميع المحلات والكازينوهات على فتح أبوابها اليوم لاستقبال رواد المدينة من محبى السهر والاستمتاع بسهرة رأس السنة وعلقت المحلات والكازينوهات الزينة والاضواء وشجرة الكريسماس ابتهاجا بهذه المناسبة.

وفى رأس البر بدمياط، ظهر شارع النيل براس البر والذى يعتبر مقصد رواد المصيف للتسوق والفسحة وتناول المأكولات والمشروبات والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح صيفا وشتاء ويتميز هذه الشارع بانه ممتد حتى منطقة اللسان الشهيرة ويطل شارع النيل على مجرى نهر النيل، كما يتواجد فى هذا الشارع العديد من محلات بيع كافك المستلزمات من ملابس ومستلزمات منزلية، وكذلك مطاعم وكازينوهات لتناول المأكولات وخاصة الفطير الدمياطى الشهير

من جانبة تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عدداً من الكنائس والمطرانيات، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية، حيث تفقد المحافظ المحيط الأمني لعدد من الكنائس والمطرانيات ، شملت مطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس، كنيسة الانبا موسى بجوار مديرية التنظيم والادارة كنيسة ابو سيفين للاقباط الارثوذكس بشلبى وكنيسة الانبا انطونيوس للاقباط الارثوذكس بشارع طه حسين وذلك بمدينة المنيا، بالإضافة إلي مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وكنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة

وفى الاقصر تم رصد احتفالية مبهجة فى أحد الفنادق بتنظيم من كورال أطفال أحد المدارس، وهم يؤدون أغاني وأناشيد العام الميلادى الجديد واحتفالات الكريسماس، وسط أجواء مبهجة بين السائحين الذين يتواجدون بالأقصر من حول العالم للاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة.

وقدم أطفال الكورال الأناشيد والأغانى المميزة لأعياد الكريسماس، ويرتدون الملابس الحمراء الشهيرة لشخصيات بابا نويل والعام الجديد، حيث يقول صلاح هاشم إبن الأقصر، أنه يتم تنظيم الحفلات الليلية الساهرة طوال الأيام الماضية بالفنادق لدعم السائحين خلال قضائهم الاحتفالات بالأقصر فى تلك الأيام.

كما شهد ميدان المحطة وكورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم، السبت، توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، وحضر المواطنون إلى الميدان وطريق كورنيش النيل، برفقة أسرهم من السيدات والأطفال بالإضافة إلى الشباب، وانتشر بيع طواقى "بابانويل" والبلالين والطربوش على رؤوس الأطفال، وسط اهتمام من محافظة أسوان بتزين وتجميل الميدان استعدادا لهذه المناسبة.

وانتشرت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان بأشجار الزينة والكريسماس ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألاة باللون الذهبى.

من جانبة ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت وسط حضور من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

كما ادى أقباط محافظة بورسعيد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت، بكنائس المحافظة، ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة بكافة كنائس بورسعيد.