محاضرة بمتحف الحضارة حول أدوات استخدمها المصرى القديم في عمليات البناء.. صور

كتب محمد أسعد

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، المهندس يوى دوركا INg Uwe E Dorka رئيس قسم الصلب والإنشاءات بجامعة‏ كاسال بألمانيا، والذى ألقى محاضرة علمية استعرض خلالها الأدوات والتقنيات التى كان يستخدمها المصرى القديم في عمليات البناء والتشييد لكافة المباني الأثرية، في إطار الفعاليات والندوات والمحاضرات التي يستضيفها المتحف، ودوره كمؤسسة تثقيفية وتعليمية.

وقبل بدء المحاضرة حرص الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، على الترحيب بالضيوف من الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، معربا عن سعادته باستضافة المتحف لمثل هذه المحاضرات والندوات العلمية، كما يأتي في إطار حرص المتحف القومى للحضارة المصرية في المحافظة على التراث ونشره للعالم، وذلك بمساعدة العلوم الهندسية الحديثة والتى تأتى لفهم وتوضيح الأساليب العلمية والطرق التي كان يستخدمها المصري القديم في إنجاز أعمال مبتكرة ومتطورة ظلت على مدار حقب من الزمن شاهدا على عظمة العقل المصرى القديم ومدى تحضره ونهضته فى كل المجالات، مؤكدا أنه من واجبنا أن نستعيد هذه التقنيات ونستفيد بها ونعمل على تطورها إستكمالا لما صنعه الأجداد.

ومن جانبه قال الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للشئون الأثري، إنه تم خلال المحاضرة استعراض التقنيات المصرية القديمة فى قطع وتحريك الأحجار الضخمة وكذلك عرض نظم غلق الممرات التى تسبق حجرة دفن الملك خوفو.