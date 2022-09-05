وزير السياحة يعقد اجتماعا مع رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وقياداته

كتب محمد أسعد

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، و فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف لشئون الإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية ومديرى الإدارات المختلفة بالمتحف، وذلك للتعريف بالمتحف واستعراض ما يتم به من أعمال.

وفي مستهل الاجتماع شاهد الوزير فيلما تسجيليا عن المتحف وقاعاته وما به من كنوز أثرية وتراثية.

كما استعرض الدكتور أحمد غنيم، من خلال عرض تقديمي مصور، المتحف وقاعات العرض الخاصة به والإمكانيات والخدمات التي يقدمها للزائرين، كما استعرض الوضع المالى والإقتصادى وموازنة المتحف وكذلك سبل تنمية الموارد المتاحة به لتعظيم العائد، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة المتحف على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات سياحية وترويجية متميزة لكافة الزائرين على المستوى المحلي والدولي.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى إمكانيات المتحف القومى للحضارة المصرية وقياداته.