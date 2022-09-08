اليوم السابع
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"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة " فرس النهر"

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:03 م
"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة " فرس النهر" علامة فرس النهر فى اللغة المصرية القديمة
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان  "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة فرس النهر

تُمثل العلامة هيئة فرس النهر أو ما نسميه السيد قشطة، وتأتي في نهاية الكلمات لتعريف معناها، فكلمة "دِب" وكلمة "خاب" يعنيان "فرس النهر".
 
وقد تم تقديس أنثى فرس النهر التي صُورت في هيئة المعبودة "تاورت" واعتبرت رمزًا للأمومة، أما ذكر فرس النهر فقد اعتبر رمزًا للفوضى حيث يقوم بتدمير المحاصيل.

وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

نشأة علم المصريات



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