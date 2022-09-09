"كنز في محافظتك".. تعرف على تابوت "حور ويجا إن ثو" في قويسنا

تابوت "حور ويجا إن ثو"

يرجع هذا التابوت المصنوع من الجرانيت الأسود إلى العصر المتأخر، وكان الأمير "حور ويجا إن ثو" يشغل عددا من المناصب الإدارية بالديوان الملكي، واحتفظ بلقب رئيس الكهنة.