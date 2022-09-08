اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:56 م
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"كنز فى محافظتك".. تعرف على مقبرة "بيتوزيريس"

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:45 م
"كنز فى محافظتك".. تعرف على مقبرة "بيتوزيريس" مقبرة "بيتوزيريس"
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان  "تعرف على كنز في محافظتك"  تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.


مقبرة "بيتوزيريس" 

 تقع مقبرة "بيتوزيريس" (بادي أوزير) بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، وهي أحد أهم المواقع الأثرية بمنطقة تونا الجبل. وكان بيتوزيريس كاهنًا للمعبود جحوتي، معبود الكتابة والمعرفة.
 
صُممت المقبرة على شكل معبد صغير، وظهرت فيها الزخارف الفنية الهيلينية والمصرية، لتكون أكثر واقعية ومليئة بالحياة.
 
مقبرة بيتوزيريس
مقبرة بيتوزيريس

 


وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

نشأة علم المصريات



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