22 لجنة طبية لإجراء الكشف الطبى على الطلاب المستجدين بجامعة المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه تم تشكيل 22 لجنة طبية بمختلف كليات الجامعة وداخل الإدارة الطبية لإجراء الكشف الطبى على الطلاب المستجدين المرشحين بالمرحلة الأولى والثانية للعام الجامعى 2022/2023، وذلك تيسيرا على الطلاب وتطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وحل مشكلة التكدس الطلابى للحفاظ على سلامة جميع المتواجدين.

وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية على سرعة تشكيل اللجان وتوفير الأطقم الطبية والتمريض والاستعداد لإجراءات الكشف الطبى فى المواعيد المقررة.