19 محاميا و8 قضايا.. تفاصيل معارك ترامب القانونية قبل انتخابات 2024

كتبت: نهال أبو السعود

يسابق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الزمن لحسم القضايا التى يواجهها منذ مغادرة البيت الأبيض، والبالغ عددها حتى الآن 8 قضايا يستعين خلالها ترامب بـ19 محاميًا أملًا فى تسويتها لصالحه، وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة 2024.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تتنوع القضايا التى يواجهها ترامب ما بين المسائل الجنائية المتعلقة بانتخابات عام 2020، واحتفاظه بالوثائق تم تصنيفه على درجة عالية من السرية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية المدنية.

اتهمه بعض المحامين السابقين لترامب بعدم دفع أجورهم بالكامل مقابل خدماتهم. ليس من الواضح ما سيكلفه جميع محاميه الحاليين، على الرغم من تغطية تكاليف التقاضى لبعض المعارك القانونية، جزئيًا، من قبل اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى ولجنة العمل السياسى التابعة له Save America، وفقًا لقناة CNBC.

قضية مارالاجو

تحقق وزارة العدل الأمريكية فى تعامل ترامب مع الوثائق التى تم وضع علامة عليها على أنها سرية تم تخزينها فى منزله مارالاجو حيث رفع ترامب دعوى قضائية للمطالبة بمراجعة خارجية للمواد التى تم الاستيلاء عليها من ممتلكاته الشهر الماضى، ويمثله 5 محامين.

تحقيق المدعى العام فى نيويورك

يبحث التحقيق المدنى الذى أجرته المدعية العامة فى نيويورك، ليتيتيا جيمس، فى كيفية احتساب ترامب وشركاته لقيمة أصولهم، ويمثل الرئيس السابق محاميان فقط.

تحقيق مقاطعة فولتون

يحقق محامى فى منطقة أتلانتا فى جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 فى جورجيا، والتى من المحتمل أن تنتهك العديد من قوانين الولايات والقوانين المحلية، ويمثله فى تلك القضية 3 محامين.

هيئة المحلفين الكبرى فى 6 يناير

بالإضافة لقضية مارالاجو، تحقق وزارة العدل أيضًا فى الجهود التى يبذلها ترامب وحلفاؤه لتخريب انتخابات 2020، بما فى ذلك تجنيد ما يسمى "بالناخبين الوهميين". أدلى كبار مساعدى ترامب بشهاداتهم أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى كجزء من تحقيق وزارة العدل ويمثله فى هذه القضية 4 محامين.

الإقرارات الضريبية لترامب

رفعت لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية فى محاولة للحصول على إقرارات ضريبية لعدة سنوات لترامب كجزء من تحقيق مطول فى الشؤون المالية للرئيس السابق. ويمثله فيها 3 محامين وليام كونسوفوى وباتريك ستروبريدج وكاميرون نوريس.

ترامب VS كلينتون

رفع ترامب دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية السابقة وخصم الحملة الرئاسية هيلارى كلينتون فى وقت سابق من هذا العام فى إجراء واسع النطاق لـ RICO بث مجموعة من شكاواه التى طال أمدها ضد الديمقراطيين والمحققين الفيدراليين. ومن بين المتهمين أيضًا عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين فى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى ويتكون فريقه القانونى من 4 محامين.

دعوى مدنية فى أحداث 6 يناير

فى الأشهر التى أعقبت هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، واجه ترامب وابلًا من الدعاوى القضائية - من ضباط شرطة الكابيتول وأعضاء فى الكونجرس - مطالبين بتعويضات ولجأ إلى المحامى جيسى بينال طلبا للمساعدة.

مسألة هنتر بايدن

كان أحد النقاط التى ركز عليها ترامب وحلفاؤه هو التراجع عن خطاب موقع من قبل مجموعة من مسؤولى المخابرات والأمن القومى الأمريكيين السابقين فى الأسابيع الأخيرة من حملة 2020. قالت الرسالة أن المواد التى قيل إنها من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن تحتوى على "جميع الخصائص الكلاسيكية لعملية المعلومات الروسية". ذكرت صحيفة نيويورك بوست عن الكمبيوتر المحمول فى ذلك الوقت. بعد سنوات، صادقت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز على رسائل البريد الإلكترونى من الكمبيوتر المحمول.

كتب المحامى تيموثى بارلاتور رسالة نيابة عن ترامب دعا فيها وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى معاقبة المسؤولين السابقين الذين قالوا أن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن كان على ما يبدو تضليل روسي.