هارى وميجان ماركل يتجهان لاسكتلندا للاطمئنان على صحة الملكة اليزابيث

كتبت ريهام عبد الله

أسرع الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، إلى اسكتلندا اليوم، للاطمئنان على صحة الملكة اليزابيث، حيث وصل الأمير تشارلز والأمير وليام وعائلة الملكة المقربة جميعًا بجانبها بعد أن كشف الأطباء أنهم قلقون على صحتها.

وأكد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أنه كان من المقرر أن يحضرا حفل جوائز WellChild في لندن هذا المساء، لكن الزوجين غيرا خططهما وتوجها لاسكتلندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتخضع الملكة اليزابيث لإشراف طبى، بعد أن فحصها أطبائها صباح اليوم، بعد ساعات من طلبها الراحة بدلاً من حضور اجتماع لمجلس الملكة الخاص الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة: بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت إشراف طبى.

وكشف قصر باكنجهام، أنه تم إبلاغ "عائلتها المباشرة"، وهرع وريثها أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال إليها، ثم طار دوق كامبريدج من وندسور ليكون مع الملكة لكن زوجته كيت ميدلتون لا تزال في Adelaide Cottage لأن جورج وشارلوت ولويس يقضون يومهم الكامل الأول فى المدرسة اليوم.

فيما هرع جميع أبناء الملكة إلى بالمورال، ليتواجدا مع الأميرة الملكية، الأميرة آن، المتواجدة من اسكتلندا منذ البداية دوق يورك وإيرل وكونتيسة ويسيكس في طريقهما أيضًا مع إحدى مروحيات العائلة المالكة التي شوهدت وهي تهبط على الأرض.

وقالت الصحيفة إن التصريح المتعلق بصحة الملكة نادر للغاية ويشير إلى أن الوضع خطير للغاية، ومما يثير القلق أيضًا أن جميع أطفالها، والأمير ويليام إما موجودون بالفعل هناك أو في طريقهم.

اضطرت الملكة بالأمس إلى تأجيل اجتماع مجلس الملكة الخاص في اللحظة الأخيرة بناءً على نصيحة الأطباء، بعد يوم حافل يوم الثلاثاء الماضى، استقبلت خلاله بوريس جونسون وليز تروس في بالمورال، بالإضافة إلى القيام بمهام خفيفة أخرى، طُلب من الملكة البالغة من العمر 96 عامًا أن تستريح.

وكشف قصر باكنجهام اليوم أنه تم إحضار الأطباء إلى بالمورال بعد مخاوف هذا الصباح.