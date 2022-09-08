قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث تحت الإشراف الطبى

كتبت: نهال أبو السعود

قال قصر باكنجهام إن الملكة اليزابيث تخضع للإشراف الطبى فى بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال متحدث باسم القصر: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبى. الملكة لا تزال مرتاحة وفى بالمورال ".

تجددت المخاوف على صحة الملكة إليزابيث الثانية، بعد نشر الصور التى تُظهر لقاء الملكة إليزابيث مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس.

واستقبلت الملكة اليزابيث، البالغة من العمر 96 عامًا، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس، فى قلعة بالمورال فى المرتفعات الأسكتلندية يوم الثلاثاء، حيث طلبت منها رسميًا تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وعينت الملكة 14 رئيسًا للوزراء على مدار فترة حكمها التى استمرت 70 عامًا، وتقام الاحتفالات عادة فى قصر باكنجهام.



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