اليوم السابع
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مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى موتوسيكل فى التجمع

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:12 ص
مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى موتوسيكل فى التجمع إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بمنطقة التجمع، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتورط فى الحادث.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق بمنطقة التجمع ووجود متوفى وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكى من الخلف لموتوسيكل يستقله سائق، مما أسفر عن وفاته ونقل إلى المسشتفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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