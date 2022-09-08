محافظ القليوبية يفتتح المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر بكورنيش بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفي رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، المرحلة الثانية من ممشي أهل مصر على كورنيش مدينة بنها، بطول 1850م ومتوسط عرض 10م وذلك في إطار خطه المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع المواطنين.

وتضمنت أعمال إنشاء الممشى إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، مضيفاً أن المكان أصبح متنفسا حضاريا للمواطنين يلجئون الية من كل مدن المحافظة وليس مدينة وبنها فقط.

جاء الافتتاح بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وأعضاء مجلس النواب، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد طارق أبو المعاطي المستشار العسكري، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مشروع ممشي أهل مصر الذى قام بتنفيذه الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، إذ يتكون من مرحلتين كل مرحله من قطاعين وتتكون ويمتد قطاع (أ) من المرحلة الأولى من كوبري كفر الجزار وحتي خط السكة الحديد بطول 450 متر وبعرض 3-8 متر وتم تسليم القطاع في مايو 2020، وقطاع (ب) الذى تم افتتاحه اليوم يمتد من خط السكة الحديد وحتي معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 - 17 متر.

أما المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع (ج) من معدية بطا حتي نادي الشرطة بطول 450 متر بعرض 6- 17 متر بتكلفة 30 مليون جنيه، أما المرحلة (د) فتبدأ من نادي الشرطة حتي محطة المياه بطول 550 متر وجاري إعداد الدراسات الخاصة بها ليتم طرح المشروع والبدء في تنفيذه.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه الممشى واستمع إلى شرح لأعمال التنفيذ التي تمت به، وأشاد محافظ القليوبية، بأعمال تطوير الممشى ليخرج بالمظهر الجمالي له وليكون متنفسًا لأهالي المحافظة بالإضافة إلى كورنيش النيل المواجه له؛ لافتًا إلى استمرار أعمال تجميل وتطوير ميادين المحافظة وشوارعها ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وإظهار الشكل الجمالي لها.



جانب من الافتتاح



خلال الافتتاح ممشى أهل مصر



خلال الافتتاح



خلال الجولة



صورة تذكارية قبل الافتتاح



محافظ القليوبية يتسقبل الضيوف