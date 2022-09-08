محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط صرف صحى وتكثيف الحملات التموينية

أسيوط ــ فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إصلاح كسر خط صرف صحي بمنطقة القيسارية بحي غرب معلناً متابعته المستمرة لأعمال الاصلاح حتى انتهائها وعودة المياه للمنطقة وإزالة الأثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بحدوث كسر خط صرف صحي بمنطقة القيسارية بحي غرب نتيجة هبوط أرضي بالمنطقة.

وقد وجه محافظ أسيوط اللواء أ.ح مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب للوقوف على أعمال الاصلاح وعودة المياه للمنطقة في أسرع وقت والاستعانة بفرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بمعدات الشركة بالإضافة الى توفير سيارات مياه نقية للمواطنين بصفة مستمرة لحين عودة المياه والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح خلال الساعات القادمة موجهاً الشكر لقيادات شركة المياه وحى غرب وفريق الصيانة بشركة مياه الشرب من العاملين بالموقع وذلك لتفانيهم في العمل واستجابتهم السريعة لاصلاح كسر خط الصرف المفاجىء.

وأشار المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تمكنت من تغيير الخط بالكامل بنسبة 80 % وجاري استكمال أعمال الصيانة وعودة المياه خلال الساعات القادمة.

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينة على المطاحن والمخابز وضبط 2000 بطاقة تموينية بحوزة بعض أصحاب المخابز بغرض التلاعب والحصول على الدعم

كما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة المستمرة لجميع المطاحن الحكومية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة للمخابز البلدية على مستوى قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة الخبز وجودته .. جاء ذلك خلال لقائه محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط– خلال اللقاء – جهود مديرية التموين والحملات الرقابية على المخابز والمطاحن والتي أسفرت عن ضبط 2000 بطاقة تموينية بحوزة بعض أصحاب المخابز بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص خلال حملة تفتيشية على المخابز حيث تم ضبط والتحفظ على البطاقات التموينية وإحالتهم للنيابة مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لمنع الإتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين مناشداً المواطنين بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية للحصول علي الدعم المخصص لكل بطاقة على حدا من قبل الدولة وبمعرفة صاحبها أو أحد أفرادها المقيدين بها وعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي حتي لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

كما شدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مسئولي مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وفقا للنسب الحالية 30 % قمح مستورد و70 % قمح محلي وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها بالإضافة إلى متابعة كافة المخابز على مستوى المحافظة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من سلامته ومنع أي تلاعب بالدقيق أو الخبز المدعم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط 2000 بطاقة تموينية داخل بعض المخابز بغرض التلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات بدون وجه حق مخالفين بذلك القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 و الكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية لافتاً إلى انه تم اصدار قرارات غلق لتلك المخابز لمدة 6 أشهر على أن يتم وضع البطاقات المضبوطة في القائمة السوداء وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى ويتم ايقافها ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين مشدداً على منع تجميع البطاقات التموينية بالمخابز أو عند البدالين التموينين منعاً للمسائلة القانونية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حرمان المواطن من البطاقة التموينية مؤكداً على استمرار الحملات التموينية طبقاً لتعليمات الوزير المحافظ بتكثيف الرقابة على المخابز والمستودعات والمنشأت التموينية بنطاق المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



اصلاح خط صرف صحي بالقيسارية



لقاء محافظ أسيوط مع التموين