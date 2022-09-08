محافظ أسيوط يعلن تنفيذ حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأنشطة الثقافية

أسيوط ــ فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق البرنامج الثقافي الفني بقرية بني زيد بوق بمركز القوصية، الذي ينفذه إقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الفترة من 11 : 13 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة ومحافظ أسيوط وإشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤكدًا دعمه الكامل للفعاليات لتقديم منتج ثقافي فني لأهالي قرى حياة كريمة والارتقاء بالخدمات الثقافية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .. جاء ذلك خلال لقاءه ضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتغيير شكل حياة المواطن المصري في القرى، لافتًا إلى أن الثقافة من أهم ضروريات الحياة وتسير جنبًا إلى جنب مع باقي جوانب التنمية مشيرًا إلى ضرورة الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات موجهًا بنشر هذه الفعاليات والتوسع بها في كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الثقافة البشرية والتوسع في البعد الثقافي لأي نشاط من الأنشطة المتعلقة بحياة الفرد والمجتمع والوطن مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات من أجل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها والتي تساهم بشكل مباشر في الوصول إلى الحياة الكريمة.

من جانبه أوضح ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أنه جارى تنفيذ برنامج ثقافي فني بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط بمجمع مدارس قرية بني زيد بوق بالقوصية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونشر الوعي الثقافي بتلك القرى لافتًا إلى أن البرنامج الثقافي الفني يتضمن محاضرات وندوات توعوية وورش رسم للاطفال وفقرات اكتشاف المواهب الصغيرة في الشعر والغناء والرسم ومعرضا للكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وفعاليات وعروضًا فنية كورال أطفال وفنون شعبية وورش خياطة وفنون تشكيلية وخط عربي والمخترع الصغير ولقاءات شعرية وأفلام تسجيلية عن انجازات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية بالإضافة إلى مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تخدم كافة فئات المجتمع .

محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة

كما أعلن اللواء عصام سعد عن حاجة المحافظة لشغل وظيفة مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمستوى الوظيفى (مدير عام) طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 لافتاً إلى تلبية احتياجات المحافظة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الخميس - أن الوظيفة القيادية التي تم الإعلان عنها تتضمن الحاجة إلى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمستوى الوظيفي مدير عام بمجموعة الوظائف التخصصية (المجموعة النوعية للوظائف القيادية) بموازنة مديرية الزراعة بالمحافظة للعام المالي 2022 / 2023 لافتاً إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية مؤكداً على عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الاعلان) الذى يبدأ من 8 سبتمبر الجاري ونهايته 7 أكتوبر 2022.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة إنه يشترط لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل زراعي عالي على أن يكون قد قضى مدة قدرها عام على الأقل في المستوى الوظيفى الاول " أ " أو قضاء مدة كلية 17عام على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف مضيفاً إنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر على أن يتم ارفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية ، وبيان بالانجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ، ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها بالاضافة إلى تقارير الكفاية المعتمدين عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وأنه غير موقع عليه أي جزاءات لم يتم محوها موجه للجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لمن يتقدم من خارج الجهاز الاداري للدولة فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أن وجدت كذا عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة.

محافظ أسيوط يعلن عن تنفيذ حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدءًا من 11 سبتمبر الجاري على مرحلتين

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بصدد تنفيذ حملة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر 2022 على مرحلتين تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للفئات المستهدفة حرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة بالمجتمع.

وأوضح المحافظ أن الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري وتشمل مراكز (البداري - صدفا - ديروط - الغنايم - مركز أسيوط - الفتح) والمرحلة الثانية في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2022 بمراكز (أبنوب – ساحل سليم – أبوتيج – منفلوط - القوصية) وتستهدف المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة والمناطق ذات النسب العالية في المواليد لافتًا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للسيدات المستهدفات بالقرى المحرومة موجهًا مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتنفيذ الحملة مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل عمل الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة منها مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه أضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة ستقدم خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية لافتًا إلي أنه تم إعداد خطة تنفيذية للحملة متضمنة الأنشطة والإشراف والجهات المشاركة كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية تنفذها الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات.