محافظ أسيوط يعلن انطلاق البرنامج الثقافى الفنى بقرية بنى زيد بوق بالقوصية

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انطلاق البرنامج الثقافى الفنى بقرية بنى زيد بوق بمركز القوصية الذى ينفذه اقليم وسط الصعيد الثقافى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الفترة من 11 : 13 سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلانى وزير الثقافة، ومحافظ أسيوط وإشراف الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد سعد دعمه الكامل للفعاليات لتقديم منتج ثقافى فنى لأهالى قرى حياة كريمة، والارتقاء بالخدمات الثقافية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الوعى، والإدراك لدى الإنسان المصرى، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال لقاءه ضياء مكاوى رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتغيير شكل حياة المواطن المصرى فى القرى لافتًا إلى أن الثقافة من أهم ضروريات الحياة وتسير جنبًا إلى جنب مع باقى جوانب التنمية مشيرًا إلى ضرورة الإعداد لبرنامج ثقافى وفنى متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، والفعاليات موجهًا بنشر هذه الفعاليات، والتوسع بها فى كافة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الثقافة البشرية والتوسع فى البعد الثقافى لأى نشاط من الأنشطة المتعلقة بحياة الفرد والمجتمع والوطن مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات من أجل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها والتى تساهم بشكل مباشر فى الوصول إلى الحياة الكريمة.

من جانبه أوضح ضياء مكاوى، رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى، أنه جارى تنفيذ برنامج ثقافى فنى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط بمجمع مدارس قرية بنى زيد بوق بالقوصية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين كيلانى وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونشر الوعى الثقافى بتلك القرى لافتًا إلى أن البرنامج الثقافى الفنى يتضمن محاضرات، وندوات توعوية وورش رسم للاطفال وفقرات اكتشاف المواهب الصغيرة فى الشعر والغناء والرسم ومعرضا للكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفعاليات وعروضًا فنية كورال أطفال وفنون شعبية وورش خياطة وفنون تشكيلية وخط عربى والمخترع الصغير ولقاءات شعرية وأفلام تسجيلية عن إنجازات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية بالإضافة إلى مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التى تخدم كافة فئات المجتمع.



لقاء محافظ أسيوط مع رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي (1)



البرنامج الثقافي الفني ببني زيد بوق بالقوصية (2)