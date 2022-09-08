محافظ أسوان يوجه بتنظيم ندوات توعية بمبادرة الأزهر "لتنسكنوا إليها"

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود للتوسع فى الأنشطة والندوات التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع، إستمراراً لفاعليات المبادرة القومية "لتسكنوا إليها" للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، لتحقيق الأهداف المرجوه والمساهمة فى التخفيف عن كاهل الأسرة والشباب.

وفى هذا الإطار، تم تنظيم ندوتين توعويتين بمركز أسوان أحداهما بمنطقة عزب كيما شارك فيها فرع المجلس القومى للمرأة ونخبة من علماء الأزهر ، والأخرى تم تنظيمها بقرية أبو الريش بمشاركة مسئولى الوحدة المحلية والشباب والرياضة وحدة حياة كريمة وأيضاً حدة السكان بالمحافظة.

وتناولت الندوتين عدد من الموضوعات المتعلقة بعدم المغالاة فى المهور وغيرها من الأمور المالية والتجهيزات والإستعدادات الخاصة بالزواج، بالإضافة إلى فتح باب الحوار والرد على كافة الأسئلة والإستفسارات حول هذه الموضوعات من المنظور الدينى والشرعى.

وعلى جانب أخر أكدت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على إستمرار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وذلك بتنظيم ندوة للتوعية المجتمعية ضمن برنامج " جلسات الدوار " استهدفت 67 من السيدات والفتيات من أهالى قرية أبو النصر بمركز إدفو، وذلك بمشاركة علماء ومشايخ مديرية الأوقاف.

وأضافت، بأن الندوة تضمنت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات والتى منها القضية السكانية والصحة الإنجابية ، وقضية زواج القاصرات وختان الإناث ، فضلاً عن موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.