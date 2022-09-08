كيف يتم علاج جدرى القرود وما هى علامات الخطر؟

كتبت فاطمة ياسر

بعد إعلان اكتشاف أول إصابة بجدرى القرود فى مصر، يرصد "اليوم السابع" أهم النصائح والوصفات الطبية لعلاج جدرى القرود، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc وموقع clevelandclinic.

أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية يمكن أن تساعد على الشعور بالتحسن، ومنها:

- مسكنات الآلام .

- خافض الحرارة.

- اعزل نفسك إذا كنت مصابًا.

- تجنب الاتصال بالآخرين حتى تتقشر كل الآفات أى الحبوب التى تظهر على الجلد.

- تغطية الآفات المفردة أو الموضعية.

- استخدم الشاش أو الضمادات للحد من الانتشار.

- من المهم البقاء فى المنزل والراحة.

- ارتداء قناع .

- تناول وشرب الكثير من السوائل.

- تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الأعراض التى تشكل خطرا على الصحة وعند ظهورها فيجب استشارة الطبيب، ومنها:

- تشعر بالغثيان من الحمى أو الأوجاع أو تورم الغدد الليمفاوية.

- ظهور طفح جلدى أو تقرحات جديدة.

- كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب.

- صعوبة في التنفس.

- ألم جديد أو متفاقم في الصدر.

- تصلب الرقبة.

- مرتبك أو لا يستطيع التفكير بوضوح.

- صعوبة الكلام أو الحركة.

- فقدان الوعي.