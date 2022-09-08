عضو بنقابة الأطباء: الولادات القيصرية تزيد معدل دخول الأطفال للحضانات 3 مرات

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الولادات القيصرية تزيد معدل دخول الأطفال للحضانات أكثر 3 مرات من الولادة الطبيعية، والطبيب محمل بأمانة والعلم الذى يملكه وعليه أن يبسطه للأمهات ويشرح أضرار الولادة القيصرية عن الطبيعية".

وثمن أمين، قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، للحد من معدلات الولادات القيصرية، مشيرا إلى أن النقابة كانت من أول من تحركوا فى هذا الملف لخطورته، مبديا تمنيه أن تحرز الدولة تقدما ملحوظا على المستوى القومى فى هذا الملف.

كان قد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة فى معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، فى مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذى يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التى يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة فى الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكرى، وأمراض المناعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التى وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالى للفريق الطبى الذى يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.