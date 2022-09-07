استمرار أعمال إنشاء كبارى المُشاة بديل الصالات على ترعتى السويس والإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصلت مديرية الطرق و النقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال إنشاء كباري المُشاة بدلًا من الصالات المتهالكة على ترعتي السويس و المنايف، بإجمالي 8 كباري، بالإضافة إلى 5 كباري تنفذها مديرية الريِّ بالإسماعيلية، بتمويل من محافظة الإسماعيلية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة.

ويجرى العمل الآن في إنشاء كوبري " فهمي شرارة السعدية" على ترعة السويس.

و أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، أن أعمال إنشاء كوبري "فهمي شرارة " تضمنت صبّ البلاطات، بعرض 2متر و طول تقريبي 25متر.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بإنشاء 13 كوبري مُشاة على ترعتي السويس والمنايف، بدلًا من الصالات المتهالكة التى يستخدمها المواطنين أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين.