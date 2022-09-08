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تعرف على قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات.. إنفوجراف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:00 ص
تعرف على قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات.. إنفوجراف المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب بدء الدراسة يسعى الكثير لتجديد اشتراكات المترو، للاستفادة بالتخفضات، خاصة الطلبة ويقدم اليوم السابع في 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج الاشتراك الشهرى بالمترو، والفئات التي يسخرج لها وقيمته وأنواعه ونسب التخفيض التى يحصل عليها المستفيد من خلال استقلاله لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ يستخرج للجمهور العادى.

2ـ الأفضل والأنسب والأقل تكلفة لمن يستقل المترو يوميا أو شبه يوميا.

3ـ يستخرج من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات المترو.

4ـ يستخرج لحامله حيث يمكن لأكثر من مستخدم الاستفادة به.

5ـ يتم سحب استمارة اشتراك من مكتب الاشتراك بقيمة 25 جنيها وملء بياناتها.

6ـ يتم استخراج كارت ذكى بقيمة 25 جنيها لتحميل الاشتراك عليه.

7ـ هذا الاشتراك عبارة عن عدد من الرحلات محملة على الكارت الذكى.

8ـ يحدد في هذا الاشتراك عدد المحطات أو المناطق التي يستقلها المستفيد خلال رحلاته.

9ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقة واحدة بحد أقصى 9 محطات يبلغ 185 جنيها بنسبة تخفيض 38.3% مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

10ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقتين بعدد من 9 لـ 16 محطة يبلغ 230 جنيها بنسبة تخفيض 45.2 مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

11ـ سعر الاشتراك لاستقلال 3 أو 4 مناطق يبلغ 270 جنيها بنسبة تخفيض 55% مقارنة بسعر الرحلة في حالة استقلالها بموجب التذكرة.

12ـ سعر الاشتراك 5 أو 6 مناطق يبلغ 360 جنيها بنسبة تخفيض 40% مقارنة بسعر الرحلة في حالة استقلالها بموجب التذكرة.

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اشتراكات المترو

اشتراكات المترو للطلبة

اشتراكات الطلبة

المترو

اليوم السابع بلس



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