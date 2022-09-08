وجاء في البيان الصادر نيابة عن ملك بريطانيا الجديد: "وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة لحظة حزن كبير لي ولكل أفراد عائلتي. نشعر بحزن شديد على وفاة الملكة العزيزة والأم المحبوبة للغاية."


وأضاف: "أعلم أن خسارتها ستكون في جميع أنحاء البلاد، والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم."


ومضى البيان: "خلال فترة الحداد والتغيير هذه، سأشعر أنا وعائلتي بالراحة من خلال معرفتنا بكم الاحترام والمودة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع."
وبعد أن أصبح تشارلز ملكًا، كان يحق له وفقًا لتقليد طويل الأمد أن يختار أن يحكم تحت أي اسم من أسمائه.


كانت رئيسة الوزراء ليز تراس أول من اعترف علانية بتشارلز، متحدثتاً من خارج مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" ردًا على وفاة الملكة.


وقالت: "اليوم ينتقل التاج - كما هو الحال منذ أكثر من ألف عام - لملكنا الجديد، رئيس البلاد الجديد: جلالة الملك تشارلز الثالث."