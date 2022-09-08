القوى العاملة: توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل منشآت صناعية ببور سعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، بشأن عقد 3 ندوات توعية للعاملين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددا من الشركات حول التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف في مجتمع العمل والتوعية السكانية، وضوابط تفتيش العمل طبقاً لقانون العمل وقوائم المراجعة وآليات عمل مفتشي العمل بالمكاتب الميدانية .

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره اليوم الخميس، انه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بدأت المديرية في تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات داخل المحافظة ، لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم، ودور الوزارة فى حماية حقوق العمال ومكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف مدير المديرية إن ندوات التوعية تضمنت موضوعات مختلفة منها : التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف في مجتمع العمل والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين الموجودة بالمديرية ، وحقوق المرأة العاملة في ظل القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وضوابط تفتيش العمل طبقاً لقانون العمل و قوائم المراجعة وآليات عمل مفتشي العمل بالمكاتب الميدانية ، و التأكيد على دور الوزارة فى رعاية الفئات الأولي بالرعاية و تشغيل العمالة الغير منتظمة .

كما قام مدير المديرية بزيارة أحد المصانع الموجودة في المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد ، مطمئناً على أحوال العاملين ومدى رضاهم عن الوظائف التي يعملون بها ، مع التأكيد على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لخدمة كلاً من العمال وأصحاب الاعمال لدفع عجلة الانتاج والاقتصاد القومى والمشاركة في التنمية .



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