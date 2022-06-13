هل يُمكن استخدام زيت القلى أكثر من مرة؟.. طبيبة بيطرية تُجيب

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن هناك علامات يمكن ملاحظتها توضح إن كان الزيت صالحاً للاستخدام أم لا ومن هذه العلامات:

1- الرغوة التى تظهر على سطح الزيت

2- الرائحة غير الطبيعية، حيث يمكن للأنف أن تتعرف بسهولة على الزيت الزنخ

3- اللون الداكن يعد مؤشراً كبيراً على أن الزيت غير صالح للاستعمال ويجب التخلص منه فوراً

وأوضحت، لليوم السابع، ضرورة عدم استهلاك الزيت القديم الذى استخدم أكثر من 2 إلى 3 مرات، لعدة أسباب، منها:

1- لأنه يكون الجذور الحرة والجزيئات التى تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

2- لفقدانه قيمته الغذائية، نتيجة لتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية التى تؤدى إلى تحلله.

3- يزيد من خطورة الإصابة بالقلب وتصلب الشرايين والأزهايمر، وبعض أمراض الكبد والمعدة.

4- التسمم الغذائى: لأنه يصبح بيئة خصبة لتكون البكتيريا الضارة، التي تتغذى على بقايا الطعام المقلي.

وأضافت: يمكنك إعادة استخدام معظم الزيوت طالما تم تخزينها بشكل صحيح، من خلال:

1- بمجرد أن يبرد الزيت بدرجة كافية للتعامل معه يتم تصفيته لإزالة جزيئات الطعام ويتم تخزينه في وعاء زجاجي نظيف.

2- لا تخلطه أبدًا بزيت غير مستخدم.

3- أغلق البرطمان بإحكام، واكتب عليه التاريخ ، وقم بتبريده أو تجميده لمدة لا تزيد عن شهر.

4- قد يصبح عكرًا فى الثلاجة أو المجمد، لكنه سيصبح صافيا فى درجة حرارة الغرفة.

5- لا تقم أبدًا بإعادة استخدام الزيت إذا تم ترغبه أو تغيير لونه أثناء التسخين، أو إذا كانت به رائحة أو رائحة غريبة مثل الطعام الذى تم طهوه.

6- لا تغطي مقلاة الزيت أثناء القلي حتى لا يتكاثف بخار الماء على الزيت ويعيق خروج الرطوبة مما يزيد من درجة تحلل الزيت .

7- عند الانتهاء من القلي أغلق النار عن الزيت لتجنب ارتفاع حرارته ومن ثم احتراقه.

8- تجنب استعمال مقلاة حديد او نحاس لأن هذه المعادن تسرع من عملية تلف الزيت.