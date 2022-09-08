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الرئيس الصربى: أحذر أوروبا من شتاء قطبي إن لم تجد حلا وسطا مع روسيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:15 ص
الرئيس الصربى: أحذر أوروبا من شتاء قطبي إن لم تجد حلا وسطا مع روسيا فوتشيتش
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه إذا اعتقد الغرب أن باستطاعته هزيمة روسيا عسكريا، فعلى أوروبا أولا أن تستعد لشتاء قطبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الصربي أن هذا الشتاء سيكون باردا جدا بالنسبة لنا جميعا، أعتقد أن الشتاء المقبل سيكون قطبيا لأوروبا بأكملها. لأنه يبدو أن لا أحد يريد حلا.

وتابع الرئيس الصربي: أخشى أن كل جانب يتوقع هزيمة الجانب الآخر، بدلا من إيجاد حل وسط. إذا كنتم تعتقدون حقا أنكم ستهزمون روسيا عسكريا بسهولة، فلن يبقى سوى أن نستعد جيدا لشتاء بارد وقطبي.

 


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