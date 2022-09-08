وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس :" إن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال يوم واحد 13 طائرة مسيرة في مقاطعات زابوروجيا وخاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا أيضا إلى إسقاط صاروخ باليستي من طراز "توتشكا - أو" في مقاطعة خيرسون واعتراض 16 قذيفة من قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية و3 قذائف من طراز "أولخا".

وأضاف البيان:" لقد بلغت خسائر العدو على محور "نيكولايفو- كريفوي روج" خلال يوم واحد دبابتين و6 سيارات مشاة مقاتلة و5 سيارات مدرعة و7 سيارات نقل تحمل مدافع ذات عيارات ثقيلة وأكثر من 190 جنديا".

وأشار بيان الدفاع الروسية كذلك إلى تصفية 120 عسكريا أوكرانيًا جراء ضربات عالية الدقة لوحدات اللواء 95 الأوكراني المحمول جواً في منطقة سلافيانسك واللواء 81 المحمول جواً في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.