الحماية المدنية تسيطر على حريق شقه سكنية شرقى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية أمام محطة سيدي بشر الترام، التابعة لحي شرق الإسكندرية صباح اليوم الخميس، دون إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، بعدما دفعت ب3 سيارات اطفاء للسيطرة عليه.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات أمام محطة ترام سيدي بشر، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية، دون إصابات، ولم يتسن معرفة سبب الحريق حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.