"التموين" تطرح لحوما بلدية بسعر 145 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويتم طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها، كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها، كذلك أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ اللحوم ومنتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بشكل مستمر، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.



اسعار اللحوم البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



اسعار اللحوم البلدى



أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين