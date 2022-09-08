التموين ترسل رسائل sms لجميع مستحقى الدعم الاستثنائى

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين من إرسال رسائل نصية لجميع أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات، بجانب أيضا إرسال رسائل على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر ستتم إضافة 300 جنيه لها.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر ستتم إضافة 300 جنيه لها.