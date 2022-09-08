التصريح بدفن جثمان ضحية حريق محل محرم بك فى الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان ضحيه حريق محرم بك بعد إثبات عدم وجود شبهه جنائية فى الحادث، وبلغ إجمالى عدد ضحايا الحريق الذى اندلع، مساء أمس، بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك بحى وسط الإسكندرية، متوفى و6 مصابين.

وحصلت " اليوم السابع" على كشف بأسماء ضحايا الحريق، والذى أسفر عن مصرع المدعو "عبدالحميد رجب عبدالحميد"، 35 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب 6 آخرين هم كل من "منى محمود سعد، 55 سنة، اختناق، عصمت أنور محمد، 56 سنة، اختناق، ياسمين محمد محمد السيد24سنة، اختناق، مصطفى أحمد عبده، أمين شرطة، 39 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بعموم الجسم، ومحمد مصطفى سالم، أمين شرطة، 34 سنة، جرح قطعى بالساق اليمنى، ومحمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، أزمة قلبية.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوى، ما أدى تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان والنيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إطفاء جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.